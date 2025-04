Novi interfejs - rizičan kamen temeljac ili neuspešan pokušaj?

Šta tačno menja novi YouTube plejer i zašto se korisnici protive?

Međutim, najveća polemika među korisnicima nastala je zbog premeštanja dugmeta za jačinu zvuka. Novi raspored sada stavlja kontrolu zvuka sa druge strane plejera , gde je teško doći do nje bez dodatnog pomeranja miša.

Koje su reakcije na novi dizajn?

Iako neki korisnici hvale modernizaciju i smatraju je osvežavajućom, većina komentara na društvenim mrežama nosi ton nezadovoljstva. Dugogodišnji korisnici koji su već uveliko navikli na stari dizajn smatraju da promena narušava njihovo svakodnevno iskustvo, što ukazuje na to da su ovakve transformacije često teške za prihvatanje.

Ova značajna promena dolazi u vreme kada YouTube slavi dve decenije postojanja, a ikonični video "Me at the Zoo" upravo je napunio 20 godina. Iako je kompanija verovatno želela da osveži korisničko iskustvo u skladu sa promenama u tehnologiji, pitanje je koliko će biti potrebno da se korisnici naviknu na novi interfejs.