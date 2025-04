Međutim, ovi preklopni telefoni neće biti jedini na sceni, Samsung bi mogao da predstavi i svoju sledeću verziju One UI 8 zajedno sa Android 16, čime bi korisnici dobili uvid u ono što nas očekuje u svetu mobilnih inovacija.

One UI 8 stiže pre Pixel 10 serije

Dok su većina Android korisnika naviknuti da prvo nove verzije softvera dobijaju od Google-a, Samsung ima plan da ih pretekne. Ako se sve uklopi, Z Flip 7 i Z Fold 7 mogli bi biti lansirani sa Android 16 i One UI 8 pre nego što Google izda svoju Pixel 10 seriju u avgustu 2025. godine.

Android 16: Budućnost mobilnog operativnog sistema

Redizajnirani interfejs: Šta je novo u One UI 8?

Sam interfejs doživljava značajnu promenu. Očekuje se da će One UI 8 doneti intuitivan dizajn koji je u skladu sa rastućim zahtevima za jednostavnošću i lakoćom korišćenja.

Ova verzija takođe može doneti i više opcija za personalizaciju, što korisnicima omogućava da prilagode svoje iskustvo do najsitnijih detalja. Od zaključanih ekrana do vidžeta, One UI 8 bi mogao da pomeri granice personalizacije na novi nivo.