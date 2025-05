1. Have I Been Pwned

Have I Been Pwned jedna je od najboljih i najpouzdanijih stranica za proveru da li su vaši podaci izloženi u slučaju kršenja bezbednosti. Omogućuje pretraživanje vaše adrese e-pošte ili telefonskog broja u ogromnoj bazi podataka poznatih bezbednosnih incidenata.

Jednostavna je za korištenje i ne traži registraciju. Samo unesite svoju adresu e-pošte ili telefonski broj i kliknite Pwned za proveru. Ako se vaši podaci pojave, Have I Been Pwned će vas obavestiti gde su ih našli i koje su vrste podataka bile kompromitovane.

2. CyberNews Personal Data Leak Checker

Za proveru unesite adresu e-pošte ili broj telefona i kliknite Check now. Ako pronađete adresu svoje e-pošte ili telefonski broj, alat će prikazati gde je do toga došlo, iako ne s toliko detalja kao Have I Been Pwned.