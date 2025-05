Obožavatelji su otvoreno izrazili nezadovoljstvo

Iskreno nam je žao što je to kasnije nego što ste očekivali. Interesovanje i uzbuđenje koje se stvorilo oko nove Grand Theft Auto igre bilo je zaista inspirativno za ceo naš tim. Želimo da vam se zahvalimo na podršci i strpljenju dok dovršavamo igru".

Grand Theft Auto V izašao je 2013. godine, a to znači da će proteći punih 13 godina do izlaska sledećeg nastavka u serijalu. Iako je vest mnoge razočarala, barem je objavljen konkretan datum lansiranja igre do kog igrači mogu da odbrojavaju.