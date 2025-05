AI agenti će tražiti proizvode i obavljati kupovinu

Pilot-projekti započeli su u sredu, dok se šira upotreba očekuje iduće godine. Kompanija iz San Franciska kladi se na to da bi ono što danas zvuči futuristički uskoro moglo da postane praktična alternativa svakodnevnim zadacima poput kupovine .

"Problem plaćanja nije nešto što AI platforme mogu same da reše. Zato smo počeli da sarađujemo s njima", rekao je Forestel.

Forestel naglašava kako to ne znači da će AI agenti potpuno preuzeti iskustvo kupovine , ali bi mogli da budu korisni za zadatke koji nekima dosade – poput nabavke namirnica, kućnih potrepština ili božićnih poklona – ili su pak previše komplikovani, poput rezervacije putovanja.

Limiti potrošnje

Forestel tvrdi da će korisnici svojim AI agentima moći da postave jasne limite i uslove potrošnje, što bi trebalo da im ulije poverenje da ipak zadržavaju kontrolu. U početku će agenti verovatno tražiti dodatnu potvrdu od korisnika, na primer kod kupovine avionske karte. S vremenom bi agenti mogli da dobiju više autonomije – recimo, "potroši do 1.500 dolara na bilo koju avionsku kartu koja me vodi od tačke A do tačke B", pojašnjava.