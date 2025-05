"Molim vas glasajte za Anu u ovom takmičenju, ona je kći moje prijateljice, glavna nagrada je besplatna stipendija za sledeću godinu, to joj puno znači. Hvala!, glasi ta poruka, koja na kraju nudi link za to "glasanje". Tu poruku treba prijaviti i obrisati je, a nikako pokrenuti link.

Ako dobijete SMS s WhatsApp kodom, a zatim poruku “prijatelja” koji vas moli da mu prosleditee taj kod, jer ga je greškom uneo vaš broj, NIKAKO to nemojte učiniti. Ako pošaljete taj kod, prevarant preuzima vaš korisnički račun. Taj šestocifreni kod je to je ključ za vaš račun i on se nikad i ni sa kim ne deli.