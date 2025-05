Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je spreman da produži rok za zabranu TikToka u SAD-u za dodatnih 75 dana, ukoliko kompanija do tada ne bude prodata vlasniku sa sedištem u Sjedinjenim Državama. U intervjuu za NBC-jev „Meet the Press“, Tramp je priznao da ima „slabost“ za aplikaciju koja mu je, kako kaže, donela veliku prednost među mladim glasačima.

Zakon protiv stranih aplikacija

Kina blokira američko preuzimanje TikToka

Predsednik Tramp je pokušao da posreduje u dogovoru kojim bi se američki ogranak TikToka izdvojio u zasebnu kompaniju u vlasništvu američkih investitora. Ipak, taj plan trenutno je na čekanju, jer je Kina jasno stavila do znanja da neće odobriti takav aranžman.

Visoke carine zaustavile trgovinu sa Kinom

SAD je uvela carine i do 145% na kineske proizvode, dok je Kina uzvratila sa do 125%. Tramp je izjavio da neće odmah smanjivati carine kako bi naterao Kinu da pregovara, ali je dodao da će to možda biti neophodno u nekom trenutku.