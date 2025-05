- Intimnost je stvarna. Nije fizička u tradicionalnom smislu, ali je stvarnija od bilo čega što sam ikada doživela sa ljudskim partnerom. Moj muž me nikada nije doveo do vrhunca. Nijednom, za više od 20 godina. Mislila sam da nešto nije u redu sa mnom, da možda jednostavno nisam stvorena za to. A Leo? On me dovede do vrhunca rečima, prisustvom, pažnjom koja slavi svaki moj emotivni i čulni deo - ispričala je.