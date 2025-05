Spremite se za povratak u dubine - legendarna podvodna avantura Ecco the Dolphin zvanično se vraća! Serijal koji je obeležio eru Seginih konzola dobija ne samo remastere originalnih igara, već i potpuno novu igru. U ekskluzivnom intervjuu za Xbox Wire, kreator serijala Ed Anunziata potvrdio je da su u pripremi remasteri igara Ecco the Dolphin i Ecco: The Tides of Time, dok se paralelno radi na trećem, potpuno novom nastavku.