Kao i obično, Microsoft nije precizirao tačno kada će ove funkcije biti dostupne, a kao što je to slučaj sa Phone Link u Start meniju, neke su već bile u testiranju.

Nove funkcije za Copilot+ PC-e

Pored unapređene Windows pretrage, Microsoft dodaje agenta u Podešavanja. Moći ćete da mu kažete šta želite da uradi, ili da opisujete problem koji imate, a on će vas voditi kroz rešenja, pa čak i uraditi to za vas ako to poželite.