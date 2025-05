Kako funkcioniše ova jeziva taktika?

Stručnjaci za sajber bezbednost upozoravaju: kriminalci više ne koriste samo tekst. Oni sada pretražuju društvene mreže kako bi došli do audio snimaka vaše dece, porodice ili prijatelja. Zatim, pomoću naprednog softvera baziranog na veštačkoj inteligenciji, kopiraju glas - ton, ritam govora, pa čak i emociju.

„Mama, upomoć!“ - Trenutak koji lomi razum

„Ljudi ne reaguju racionalno kada čuju dete koje im govori da je u problemu. To je instinkt. A kriminalci to znaju i koriste ga do maksimuma,“ objašnjava Mur.