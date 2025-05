Udeo halucinacija i do 79%

Kada su modeli testirani opštim pitanjima iz SimpleQA testa, udeo halucinacija skočio je na 51% kod o3 i 79% kod o4‑mini. To nije samo mala greška u sistemu, to je prava kriza identiteta. Pomislili biste da bi sistem koji se reklamira kao "razuman" barem dvaput proverio nešto pre nego što to izmisli - ali to jednostavno nije slučaj.