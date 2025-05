- Ovaj tip veštačke inteligencije je nastao da bi nekome pomogao. To znači da bismo ubrzali procese kreiranja sadržaja u najvećem broju slučajeva. Međutim, kako to biva sa svim ostalim stvarima, dolazi do zloupotrebe, konkretno u slučaju deepfake-a. Postoji više načina kako se može zloupotrebiti. Imitacija različitih glasova, pa tako recimo maloletnici koriste priliku da imitiraju glasove roditelja ili nastavnika. Onda u pornografske svrhe menjaju lica u različitim videoklipovima i nakon čega nastaju zaista problematični videosnimci. I naravno tu su druge vrste zamena kako tela, tako i lica u različite svrhe. Gotovo je to do mašte samog onoga ko kreira sadržaj.

- Proces bi izgledao tako da vi pronađete video u okviru kog želite da se pojavi osoba za koju ste spremni da kreirate takav video i onda ubacite taj video u taj softver. Kada ubacite video, on vas pita da li želite da promenite lice, vi onda dodate fotografiju. osobe čija lice želite da se nađu u tom videu. Kada dodate fotografiju, to je već drugi korak. Nakon toga on sam obradi fotografiju, ubaci je na taj video. Ukoliko želite da izimitirate glas, ubacite glas koji želite. Uopšte ne mora da izgovara isto to, nego bilo šta može da izgovara taj glas. On će uhvatiti tonalitet tog glasa i ono što se izgovara u videu biće kao da je ta osoba pričala. To je recimo tri, četiri koraka. Vi možete u nekoliko minuta da kreirate taj video, da ga preuzmete na svoj mobilni telefon i dalje delite kroz društvene mreže - kaže sagovornik Kurira.