Dok se nekima ova opcija pokazala korisnom pa ponekad u komunikaciji zatraže pomoć od Metine veštačke inteligencije, mnogi su kritikovali plavi kružić, a mnoge je izluđivao pa su pokušali da pronađu način kako da ga isključe . Ali kako su preneli brojni tehnološki mediji - to nije moguće.

Ipak, iz Forbes-a imaju dobre vesti za sve one koji više ne žele da gledaju plavi kružić na svom WhatsApp-u. Metinu veštačku inteligenciju na ovoj popularnoj platformi moguće je izbrisati, onesposobiti i isključiti i to samo s jednim klikom. Da bi to napravili, potrebno je da odu u opcije razgovora (bilo da je reč o pojedinačnom ili grupnom) a zatim među ponuđenim opcijama aktiviraju "naprednu privatnost razgovora". Aktivacijom te opcije unutar poruka više se neće koristiti AI usluge prilikom upisivanje @Meta AI unutar razgovora.