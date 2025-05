"Ako tinejdžer odluči da koristi TikTok posle 22 sata, njegova For You stranica će biti prekinuta vođenom vežbom meditacije, koja će mu pomoći da se smiri pred spavanje. Ako tinejdžer odluči da provede dodatno vreme na TikToku nakon prvog podsetnika, prikazaćemo drugi, teži za odbacivanje. Biće to prozor preko celog ekrana", najavljuje TikTok.