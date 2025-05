Većina ljudi danas i ne može zamisliti svoju svakodnevicu bez pametnih telefona, Facebooka i pretraživanja interneta putem Googlea, no svima je jasno kako ovi proizvodi neće večno trajati te da budućnost nosi promene. Te promene su već počele.

To smo saznali tokom sudskih saslušanja u dva odvojena slučaja koja se u SAD-u zbog monopola vode protiv Mete i Googlea. Mark Zakerberg je tako priznao kako korisnici Facebooka sve manje koriste tu mrežu za ono što je bio cilj na početku - dodavanje prijatelja i deljenje sadržaja. Iako ne zna konkretne brojke, korisnici Fejsa sve manje stvaraju nova virtualna prijateljstva i dele manje sadržaja, no zato je naglasio jednu drugu stvar - veliki porast korištenja direktnih poruka. To pokazuje želju dela korisnika da svoju komunikaciju i deljenje sadržaja s javnih društvenih mreža prebace na privatne poruke.