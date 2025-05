Napadači takođe iskorišćavaju višefaktorsku autentifikaciju (MFA) - zasipaju korisnike push obaveštenjima nakon što ukradu podatke za prijavu, a zatim sledi imejl u kojem se pretvaraju su IT podrška, pozivajući ih da „samo jednom odobre“ da bi zaustavili upozorenja.

„Ovo je više psihološko ratovanje nego tehnička prevara“, objašnjava Kristesku. „Iskorišćava frustraciju korisnika i poverenje u IT. Ako dobijate više MFA upita koje niste pokrenuli, to nije greška - to je napad.“