Ovde se uglavnom misli na Apple uređaje, ali postoji niz uređaja drugih proizvođača - od pametnih zvučnika do automobila, koji imaju ugrađenu ovu tehnologiju.

AirBorne je cela porodica bezbednosnih ranjivosti u AirPlay protokolu i povezanom AirPlay SDK-u. Istraživači su pronašli ukupno 23 ranjivosti koje su prilično raznovrsne: od daljinskog izvršavanja koda (RCE) do zaobilaženja autentifikacije. Mogu se iskoristiti pojedinačno ili u lančanom nizu. Dakle, iskorišćavanjem AirBorne-a, napadači mogu da izvrše sledeće vrste napada: RCE - čak i bez interakcije korisnika (napadi bez klika), napade tipa „čovek u sredini“ (MitM), DoS napade itd.

Najopasnija je kombinacija CVE-2025-24252 sa CVE-2025-24206. Zajedno, ove dve ranjivosti se mogu koristiti za uspešan napad na macOS uređaje i omogućavanje RCE-a bez ikakve interakcije korisnika. Da bi izveo napad, napadač mora biti na istoj mreži kao i žrtva, što je realno ako je, na primer, žrtva povezana na javni Wi-Fi. Pored toga, AirPlay prijemnik mora biti omogućen u podešavanjima macOS-a, sa opcijom „Allow AirPlay for“ podešenom na „Anyone on the same network“ ili „Everyone“.