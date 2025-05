Forbes izveštava da ozbiljni sigurnosni problemi sa Tesla-ovim „ Full Self-Driving “ sistemom mogu označiti kraj pre nego što usluga i stigne do vozača. Niko to nije direktnije izgovorio nego Dan O'Dowd, milijarder i dugogodišnji kritičar Tesle: „Sigurno će propasti.“

O'Dowd je ne samo osnivač kompanije Green Hills Software, već je i pokrenuo The Dawn Project, neprofitnu organizaciju koja upozorava javnost na opasnosti nekontrolisanih tehnologija autonomne vožnje, naročito kada su u pitanju Tesla-ovi sistemi.

Automobil nije prepoznao pešaka

Tesla svesno ignoriše upozorenja inženjera

Prema informacijama koje su procurele iz same kompanije, nekoliko Tesla inženjera već mesecima šalje interne izveštaje o kritičnim greškama u softveru autonomne vožnje. Ti izveštaji su, prema tvrdnjama izvora iznutra, ignorisani ili namerno zataškavani kako bi se ispoštovali rokovi za lansiranje robotaksija.

Robotaksi biće daleko od savršenstva

U svetlu svih ovih nesigurnosti, ne bi bilo iznenađujuće ako Ilon Mask odluči da odloži pokretanje robotaksija. No, ako je istorija nešto pokazala, to je da Mask neće odustati do poslednjeg trenutka - sve dok ne bude potpuno siguran da će napraviti istorijski iskorak.