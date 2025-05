Međutim, mašine ne gledaju u noćno nebo, ne poznaju efemeride niti umeju da osete simboliku planeta. One imitiraju. Analiziraju na milione tekstova, uče obrasce jezika i pokušavaju da “zvuče kao horoskop”. I često uspevaju - dovoljno da zavara prosečnog čitaoca.

Gde AI blista: Šou program znakova

Dok algoritam još ne zna gde se nalazi Saturn, izuzetno se snalazi u psihološkom “profilisanju” horoskopskih znakova. Znate one naslove: "Kako se svaki znak ponaša kad se zaljubi?" ili "Koji znak najteže podnosi prekide?", to je teren AI-a .

U takvim tekstovima, veštačka inteligencija koristi opštepoznate stereotipe: Blizanci su pričljivi, Rakovi emotivni, Lavovi vole pažnju. I to funkcioniše jer čitaoci traže odraz sebe - a AI zna kako da im ga ponudi.

Personalizacija - iluzija intuicije

AI ne predviđa budućnost. On reflektuje ono što vi već znate, osećate, želite da čujete. Nudi emocionalno ogledalo, ne nebeski kompas. On je alat za razumevanje, ne prorok sudbine. Sve što iz njega dobijate, proističe iz vaše sopstvene stvarnosti.

Zašto je astrolog ipak više od softvera?

Za razliku od mašine, astrolog koristi kompleksan sistem - od natalne karte do progresija, tranzita i sinastrija. Njegova analiza uključuje logiku, ali i intuiciju, empatiju i iskustvo. On ne samo da vidi poziciju Marsa - on tumači značenje tog Marsa u vašem kontekstu.