Dugme Lajk (Like) , sada je sastavni deo internet komunikacije, a vuče korene još iz drevnog Rima i tek puno kasnije iz pop kulture 20. veka. U novoj knjizi "Lajk: Dugme koje je promenilo svet" autori Bob Gudson i Martin Rivs istražuju složenu evoluciju tog simbola.

Ideja seže do jednostavnog crteža palca gore i dole kojeg je Gudson nacrtao 2005. godine dok je radio u kompaniji "Yelp", s ciljem izražavanja mišljenja o recenzijama restorana. Iako "Yelp" nije usvojio taj simbol, on je kasnije procvetao pa podstakao dublje istraživanje, kako je dugme Like oblikovao sve brže razvijajuće digitalno društvo.