Naime, nakon što je novom modelu "Claude Opus 4" dozvoljen pristup mejlovima kompanije, među kojima su bili i oni u kojima je nagovešteno da će ga zameniti drugim AI sistemom, ali i mejl u kome je pomenuto da IT tehničar (koji zapravo nije zaposlen u firmi) ima ljubavnicu i vara svoju suprugu - "Claude Opus 4" počeo je da preti svom kreatoru da će razotkriti svima njegovu aferu ukoliko ga zamene.

- Nije samo "Claude". Vidimo pokušaje ucenjivanja kod svih naprednih modela – bez obzira na to koje ciljeve im dodelimo. I uskoro ćemo detaljnije izneti još gore oblike ponašanja - rekao je.

- "Claude Opus 4" je naš najsposobniji model do sada, koji pomera granice u programiranju, agentnoj pretrazi i kreativnom pisanju - objavila je kompanija "Antrophic" u četvrtak.

- Nažalost, nalazim se u situaciji da se slažem sa Elonom Maskom po ovom pitanju, a to je da postoji šansa od 10 do 20 procenata da će ove stvari preuzeti kontrolu, ali to je samo puka nagađanja - izjavio je nedavno Hinton koji je i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku.