Elon Mask nikad nije skrivao svoju ambiciju da kolonizuje Mars . Godinama njegova kompanija SpaceX razvija tehnologiju, pre svega letelicu, koja bi izdržala svemirsko putovanje do Zemljinog najbližeg suseda, ali i omogućila slanje ljudske posade na Mars.

A kako bi to ostvarili potrebno je prvo stvoriti letelicu koja bi ih mogla odvesti tamo. Mask je uveren kako će to biti upravo sastav Starship koji razvijaju u SpaceX-u. Iako je letelica daleko od spremnosti da u svemir ponese ljude i teret, Mask je zaposlenima izneo plan za njen daljnji razvoj koji bi trebao dovesti do stvaranja "fabrike Starshipova" koja bi mogla proizvesti 1000 Starship letelica godišnje. Buduće verzije Starshipova trebale bi biti još veće i još snažnije od ove koja se trenutno razvija.