Umesto čitanja svih tih mejlova i praćenja konverzacije više korisnika, korisnicima će se sada automatski prikazati sažetak, odnosno najvažnije informacije iz mejla. Točnije, one informacije za koje Googleov AI asistent Gemini smatra da su najvažnije.

"Milan je tražio da se izveštaj dopuni, a Kristina mu je odgovorila da je to moguće do ponedeljka. On je tražio još finansijskih objašnjenja, kao i specifikaciju troškova" - zamislite da umesto 13 mejlova pročitate samo ovaj sažetak? Zvuči zgodno!