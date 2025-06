Deca pred ekranima po 6 do 10 sati dnevno

Prosečno, deca od 8 do 10 godina provode oko šest sati dnevno ispred ekrana, dok stariji uzrast, od 11 do 14 godina, provodi i do devet sati. Kako digitalni svet postaje centralni deo njihovog života, stručnjaci upozoravaju roditelje da obrate pažnju na to šta njihova deca traže, koriste i kako im ti sadržaji oblikuju interesovanja i ponašanje.