Iako je Apple prisustvo u Indiji tokom poslednjih godina u porastu, nova knjiga novinara Patrika Maginga („Apple in China“) otkriva da taj proces teče znatno sporije i komplikovanije nego što je to bio slučaj sa Kinom. Kako navodi autor, iPhone u Indiji se sklapa deset puta sporije nego što je to Kina postigla u istoj fazi razvoja.