Najčešće se putuje danima oko vikenda, pa kako je tada i najveća potražnja, tako su i cene najviše od petka do nedelje. Međutim, za one kojima nije važno da putuju od vikenda do vikenda, već mogu da odaberu bilo koji drugi dan tokom sedmice, savetuje se da kartu kupe za let u – utorak. Nakon utorka, najjeftiniji dani su ponedeljak i sreda, a ušteda ako kupite karte za te dane, u odnosu na putovanja tokom vikenda, iznosi od 13 do 20 odsto. Najskuplji dan za putovanja je – nedelja.