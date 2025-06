Dugo se sumnjalo da je SteamOS efikasniji od Windows-a na ručnim gejming uređajima, ali do sada nije bilo direktnog poređenja istih hardverskih platformi. Pojavom Legion Go S u dve verzije - sa Windows 11 i sa SteamOS-om - konačno imamo priliku za pravu analizu. Očekivanja su bila da će SteamOS biti malo brži, ali stvarnost je premašila sve prognoze.

SteamOS ne nudi samo manju potrošnju resursa i brži odziv - on gotovo preobražava iskustvo korišćenja. Na identičnom hardveru, Legion Go S sa SteamOS-om pruža do 75% bolje performanse u određenim igrama. Razlika nije samo u brojkama, već i u osećaju - Windows jednostavno ne može da prati taj nivo optimizacije kada je ograničen termalnim i energetskim uslovima ručnih uređaja.