Visual Intelligence podseća na spoj Gemini Live i Circle to Search

Zvuči poznato? To je zato što je ova funkcija gotovo identična onome što Android već nudi, Gemini Live omogućava deljenje ekrana i vođenje razgovora u prirodnom jeziku, dok Circle to Search omogućava označavanje delova ekrana za dodatne informacije. I što je najzanimljivije, iPhone korisnici su sve to već mogli da koriste putem Chrome i Gemini aplikacija. Apple samo sada pokušava da nadoknadi propušteno.