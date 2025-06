Ali, za sve one koji nemaju tu mogućnost pobrinula se Meta , koja je predstavila generativne AI video karakteristike unutar svoje Meta AI aplikacije, web stranice i aplikacije Edits.

Dodaju kako je nova AI karakteristike uređivanja videa intuitivna i jednostavna za korišćenje. Korisnici mogu da izaberu između više od 50 već pripremljenih promptova i tako montiraju do 10 sekundi videa besplatno. Zanimljivo, dodali su da će to biti moguće samo "određeno vreme", što bi moglo da ukazuje na to da Meta namerava da naplaćuje ovu uslugu.