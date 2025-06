Da li treba prihvatati kolačiće svaki put kada vas neka veb stranica to zatraži?

Većina nas automatski klikne na „Prihvati“ kako bismo što pre zatvorili dosadni iskačući prozor i nastavili s onim što smo radili. Ali da li je to zaista pametno? Kratak odgovor glasi: ne, ne bi trebalo nasumično prihvatati sve kolačiće. Ipak, postoji niz nijansi koje treba razumeti, jer nisu svi kolačići isti.

Kada vas stranica pita da li želite da prihvatite kolačiće, u pitanju su male tekstualne datoteke koje se čuvaju u vašem pregledaču . One omogućavaju veb stranicama da „zapamte“ stvari poput vaših prijava, jezičkih podešavanja ili onoga što ste ostavili u korpi. Sam pojam "cookie" potiče iz devedesetih, kada je programer Lu Montuli upotrebio izraz "magic cookie" iz sveta operativnih sistema. Naziv je ostao – kao i tehnologija.

Uz to rečeno, kolačići nisu nužno loši. Zapravo, često su korisni . Ako vam je drago što ne morate stalno da unosite korisničko ime ili što neka aplikacija zna vašu lokaciju – na tome možete zahvaliti upravo kolačićima.

Ako vam je stalo do privatnosti – blokirajte kolačiće trećih strana. Većina pregledača danas to omogućava u okviru podešavanja privatnosti. Takođe, preporučuje se da prihvatate samo one kolačiće koji dolaze sa pouzdanih sajtova koje redovno koristite.