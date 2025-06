Od trenutka kada je Roborock Q5 Pro+ postao deo mog doma, rutina održavanja čistoće se potpuno transformisala. Umesto da razmišljam o svakodnevnom usisavanju, sada samo nadgledam kako ovaj pametni uređaj samostalno preuzima posao — i to bolje nego što sam očekivala. Već prilikom prvog korišćenja bila sam fascinirana brzinom kojom je napravio preciznu digitalnu mapu celog stana — trebalo mu je manje od deset minuta. Spojivši ga sa aplikacijom, odmah sam uvidela da je ova kupovina bila pun pogodak.

Sa baterijom kapaciteta 5.200 mAh, ovaj robot je u stanju da neprekidno čisti i do četiri sata — dovoljno da pokrije čak 350 m². A kada mu ponestane energije, sam se vraća na punjenje i nastavlja sa radom tačno tamo gde je stao. Bez brige i bez dodatnog nadzora.

Veliki rezervoar za prašinu od 770 ml znači da nema potrebe za čestim pražnjenjem, a u Plus varijanti uređaj dolazi i sa RockDock bazom koja koristi E12 vrećicu kapaciteta 2,5 litara. To praktično znači do sedam nedelja autonomnog rada bez potrebe za rukovanjem prašinom i alergenima — savršeno za domove sa životinjama.