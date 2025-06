Prema nezvaničnim specifikacijama, Ferfon 6 treba da ima 6.31-inčni P-OLED LTPO ekran sa dinamičkom frekvencijom osvežavanja od 1 do 120 Hz, rezolucijom 1116x2484 piksela i zaštitom Gorilla Glass 7i. Pokretao bi ga čipset Kvalkom Snapdragon 7s Gen 3, uparen sa 8 GB RAM-a i 256 GB proširive interne memorije.

- Ako su ove informacije iz procurelih izvora tačne, ovo će biti stvarno izvrstan telefon! Kako Ferfon uopšte uspeva sve to da ponudi po toj ceni? Samo bih voleo da ima više RAM-a – danas je 12 GB praktično neophodno . I nadam se da okviri oko ekrana neće biti predebeli - komentarisao je jedan korisnik.

Do sada su predstavili pet modela – od Ferfona 1 do Ferfona 5. Svaka nova generacija donela je poboljšanja u performansama i softverskoj podršci, a poslednji model, Ferfon 5, nudi podršku do 2031. godine. Iako nisu deo mejnstrim tržišta, Ferfon uređaji prepoznati su među korisnicima koji traže dugotrajan, popravljiv i ekološki prihvatljiv pametni telefon.