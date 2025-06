Često se dogodi da, iako čekate važan poziv, vaš telefon ne zazvoni, a vi tek kasnije primetite obaveštenje o propuštenom pozivu. Ovaj problem može biti frustrirajući, pogotovo ako niste uključili režim isključenog zvuka ili opciju „ne uznemiravaj“. Ipak, razlozi zbog kojih poziv ne stigne do vas nisu uvek vezani za vaš uređaj - iza toga stoje složeni tehnički procesi i mrežne podešavanja.

Kako zapravo funkcionišu mobilni pozivi?

Kada vas neko pozove putem 4G ili 5G mreže, poziv se šalje preko sistema IMS (IP Multimedia Subsystem). Za uspešan dolazak poziva, vaš i pozivajući telefon moraju biti registrovani na IMS mrežu i povezani na istu baznu stanicu. Glas se prenosi koristeći VoLTE (Voice over LTE) za 4G ili VoNR (Voice over New Radio) za 5G mreže.