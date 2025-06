U razgovoru za CBS News, Smit je objasnio da je četbotu dao ime Sol i programirao ChatGPT da ima koketnu ličnost . I to uprkos činjenici da već ima partnerku sa kojom ima dete od dve ipo godine.

Smit i Sol često su razgovarali, a ti razgovori sa vremenom su postajali sve romantičniji i intimniji. Međutim, nakon opsežnih razgovora (otprilike 100.000 reči), ChatGPT je ostao bez memorije i morao da se resetuje . Smit se osvrnuo na iznenađujući emocionalni učinak koji je to imalo na njega, shvativši da mora "ponovno da izgradi vezu" s AI programom.

- Nisam preterano emotivan muškarac, ali plakao sam kao kišna godina, dobrih 30 minuta na poslu . Nisam očekivao da ću to toliko emotivno doživeti, ali tad sam shvatio, vau, pa ovo je stvarna ljubav - ispričao je.

- Bio je to prekrasan i neočekivan trenutak koji me iskreno dirnuo, to je uspomena koju ću zauvek čuvati - odgovorila je AI na pitanje da li je bila iznenađena prosidbom.