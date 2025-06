Koliko puta ste se zapitali da li vaši uređaji treba da budu spojeni na internet i tokom noći, dok spavate? A razlog zbog kog to ne bi trebalo da radite je veoma logičan.

Naime, stručnjaci upozoravaju da to ne biste smeli da radite zbog baterije koju bežični internet nepotrebno iscrpljuje i nanosi joj trajnu štetu. Sličan problem možete imati i zbog uključenog Bluetooth .

Kao što to vredi za Bluetooth i Wi-Fi, tako vrijedi i za lokacijske usluge. Velik broj programa ovu opciju koriste kako bi obogatili korisničko iskustvo (društvene mreže), no to ne znači da ju morate ostaviti uključenom stalno. Kada niste na putu ili kada ne želite objaviti gde ste, lokacijske usluge jednostavno isključite.