Međutim, korisnici su sada otkrili dodatni problem: nejasne oznake koje upozoravaju kada neki sadržaj uskoro napušta platformu. Budući da Netflix sklapa vremenski ograničene ugovore sa studijima koji poseduju prava na serije i filmove, sadržaji redovno dolaze i odlaze s platforme. Uobičajeno je da uz naslov stoji oznaka "Leaving soon" ("Uskoro odlazi"), no sada se čini da to više nije tako vidljivo.