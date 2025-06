Kada je Trampova administracija predstavila sopstveni brend mobilnog operatera , Trump Mobile , glavna atrakcija uz novu uslugu bio je i njihov flagship pametni telefon: T1 Phone 8002 u zlatnoj verziji. Jedna od ključnih prodajnih tačaka bila je tvrdnja da se uređaj proizvodi u Sjedinjenim Američkim Državama . Međutim, kako se ispostavilo, to najverovatnije nije bila istina.

Tokom proteklih dana, Trump Mobile potajno je sa svoje zvanične stranice uklonio sve tvrdnje o američkoj proizvodnji. Nestale su istaknute poruke poput one na naslovnici koja je jasno poručivala da je T1 "MADE IN THE USA" - izrađen u SAD. Umesto konkretnih izjava, stranica sada nudi tek nejasne, patriotske formulacije, koje više zvuče kao politički slogan nego podatak o poreklu uređaja, piše Verge.