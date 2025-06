Zbog svega toga, korisno je znati nekoliko znakova koji mogu ukazivati na to da je mobilni telefon pod napadom ili potencijalnom pretnjom. Na primer, ako nekoj aplikaciji treba duže da se otvori ili pokrene određene funkcije, to može značiti da je telefon osetljiv na napad. Takođe, ako se često pojavljuju različiti iskačući oglasi (pop-up ads), to takođe može biti znak da je uređaj ugrožen. Isto važi i za pregrevanje telefona. Još jedan od znakova napada je i brža potrošnja baterije – to se može desiti kada zlonamerni softver (malver) neprestano radi u pozadini, trošeći procesor, memoriju i internet vezu. Kao rezultat, baterija se brže prazni nego što bi inače bilo očekivano.