Tramp je to izjavio u intervjuu u emisiji "Nedeljom ujutro s Marijom Bartiromo" na Fox Newsu. Rekao je da bi prema sporazumu na kojem radi verovatno bilo potrebno kinesko odobrenje te je predvidio da bi kineski predsednik Si Điping verovatno odobrio prodaju.

Tramp je ranije u junu produžio rok do 17. septembra firmi ByteDance sa sedištem u Kini da proda američku ispostavu TikToka uprkos zakonu koji nalaže prodaju ili gašenje ako ne dođe do značajnog napretka.

Dogovor je bio u povojima ovog proleća prema kojem bi se američka filijala TikToka odvojila i prešla u američku kompaniju, kojoj bi vlasnici bili i kojom bi većinski upravljali američki investitori, no to je stavljeno na čekanje nakon što je Kina dala do znanja da neće odobriti prodaju nakon Trampovih najava o uvođenju visokih carina na kinesku robu.