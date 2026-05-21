Objavio da je dobio u kladionici pa izgubio pare

Jedna nepromišljena odluka koštala je dobitka šezdesetčetvorogodišnjeg muškarca iz okoline Slatine, nakon što je svoju radost zbog uspešne opklade podelio sa korisnicima društvenih mreža. Umesto da u novčanik stavi 817 evra, ostao je praznih ruku zbog samo jedne objavljene fotografije.

Skupa greška na društvenim mrežama

Prema policijskom izveštaju, muškarac je u sredu u sportskoj kladionici uložio 500 evra na određeni sportski događaj. Opklada je bila uspešna, ali je on već sutradan napravio ključnu grešku. Želeći da se pohvali uspehom, na društvenoj mreži je postavio fotografiju dobitnog listića, ne razmišljajući o posledicama. Problem je nastao jer su na fotografiji bili jasno vidljivi svi podaci neophodni za isplatu novca, uključujući identifikacione kodove listića.

Neprijatno iznenađenje u kladionici

Kada se srećni dobitnik uputio u kladionicu kako bi podigao svoj novac, usledio je hladan tuš. Zaposleni su ga obavestili da je dobitak već isplaćen putem interneta i da je njegov fizički listić sada potpuno bezvredan. Policija je odmah pokrenula istragu zbog sumnje na krivično delo računarske prevare i trenutno traga za nepoznatom osobom koja je iskoristila podatke sa fotografije. O celom incidentu biće obavešteno i nadležno državno tužilaštvo.

Policijsko upozorenje građanima

Povodom ovog događaja, nadležni organi su uputili apel građanima da budu izuzetno oprezni prilikom deljenja sadržaja na internetu. Posebno se upozorava na opasnost od objavljivanja dokumenata na kojima se vide:

Barkodovi i QR kodovi

Serijski brojevi listića ili dokumenata

Lični podaci koji se mogu zloupotrebiti

Savet stručnjaka je da se pre bilo kakve objave ovakvi osetljivi podaci obavezno prekriju ili digitalno uklone, kako bi se predupredile prevare i izbegla ozbiljna finansijska šteta.

