Srbija sve češće završava na mapama stranih putnika, blogera i influensera koji svoje utiske sa Balkana dele na društvenim mrežama. I dok se najčešće govori o prirodi, istoriji, noćnom životu i gostoprimstvu, jedan detalj posebno iznenadi gotovo svakog ko prvi put sedne u srpski restoran - količina hrane na tanjiru.

Upravo to je primetio i Frank Loik, koji na Instagramu vodi profil „travelpoor“. Tokom boravka u Srbiji i regionu podelio je nekoliko utisaka, a najviše pažnje privukao je njegov komentar o porcijama, ali i o navikama koje su na Balkanu deo svakodnevice.

„Na to me niko nije upozorio“

Loik je priznao da ga niko nije pripremio na to koliko su porcije u Srbiji obilne.

„Nešto na šta me niko nije upozorio kada sam prvi put došao u Srbiju jesu te ogromne porcije. U mnogim delovima sveta, kad naručiš hranu, dobiješ malu porciju i ostaneš i dalje gladan. To ovde nije slučaj“, rekao je on.

Kako je dodao, u Srbiji se stiče utisak da je obilna hrana važan deo kulture, čak i u vremenu kada troškovi života rastu.

„Samo obratite pažnju kada dođete u Srbiju da ono što vidite na tanjiru često zapravo bude za dvoje ljudi“, poručio je.

„Količina hrane za taj novac je neverovatna“

Iako, kako kaže, ne voli da govori o tome koliko su neke zemlje „jeftine“ za turiste, jer ne želi da podstiče putovanja samo zbog niskih cena, za Srbiju je ipak napravio izuzetak.

„Moram da kažem, količina hrane i ukusna hrana koju ovde dobijate u Srbiji za taj novac je neverovatna. Plus, hrana je baš puna ukusa! Svakako, dođite u Srbiju i pripremite dobar apetit“, rekao je Loik.

Iznenadile ga i navike pušenja

Osim hrane, Loik se osvrnuo i na jednu naviku koja strancima često zapadne za oko - pušenje u javnim prostorima. Govoreći o Balkanu, rekao je da je primetio koliko su cigarete prisutne u svakodnevnom životu.

„Ako si odrastao na Balkanu i ne pušiš cigarete, onda sam uveren da sa tobom nešto nije u redu, jer količina pušenja koju sam ovde video… to je bukvalno deo kulture“, rekao je on.

Dodao je da mu je posebno upalo u oči to što se u pojedinim restoranima i kafićima puši bez mnogo razmišljanja o tome da li neko u blizini jede.

„Srbi i Bosanci puše bukvalno svuda gde sam bio. Ako sediš u restoranu i jedeš, to im ne smeta - ljudi samo puše bez prestanka“, ispričao je.

Komentari se nizali: „Kod nas je sramota da neko ostane gladan“

Njegove objave brzo su izazvale reakcije pratilaca. Mnogi su se složili sa njegovim zapažanjima, dok su drugi kroz šalu branili balkanske navike.

„Da… Srbija je neverovatna. Ljudi, hrana, pejzaži, istorija. Preporučujem“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je objasnio ono što mnogi u Srbiji dobro znaju:

„U našoj kulturi, kada poslužiš hranu, sramota je ako neko ostane gladan.“

