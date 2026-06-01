Slušaj vest

Okršaj između Milana Novakovića i Dejana Stojanovića u 199. ciklusu popularnog kviza "TV Slagalica" doneo je neverovatnu neizvesnost, a ime pobednika ostalo je nepoznato bukvalno do poslednje sekunde.

Celu partiju obeležili su konstantni rezultatski preokreti. Nakon završetka igre "Ko zna, zna", Dejan je uspeo da obezbedi minimalno vođstvo. Usledile su ključne "Asocijacije", a prva runda ove igre pripala je Dejanu, zbog čega je delovalo da je plasman u naredni krug već obezbeđen, s obzirom na to da je na semaforu stajao rezultat 240:221 u njegovu korist.

Milan Novaković i Dejan Stojanović u kvizu Slagalica Foto: Printscreen/RTS Slagalica

Spektakularan preokret u finišu

Međutim, druga "Asocijacija" donela je obrt kakav se na malim ekranima viđa izuzetno retko. Milan je strpljivo otvarao i rešavao kolonu po kolonu, uspevši da smanji zaostatak na samo četiri boda razlike. Kada je vreme već isticalo, u samom foto-finišu, on pronalazi rešenje i za poslednju kolonu. To mu donosi pet presudnih poena i postavlja rezultat na 241:240, čime je napetost u studiju dostigla vrhunac. Isticanjem preostalog vremena, Milan je proglašen za pobednika ove dramatične partije.

Milan Novaković i Dejan Stojanović u kvizu Slagalica Foto: Printscreen/RTS Slagalica

Reči voditeljke i emotivna reakcija pobednika

Kraj partije ispratila je i voditeljka Jelena Simić rečima: "I poštovani gledaoci, samo za jedan poen razlike pobedio je Milan. On je osvojio 241 poen, a Dejan 240. Milane, sve čestitke."

Pobednik se zahvalio voditeljki i odmah pokazao veliko poštovanje prema suparniku:

"Hvala, Jelena. Hvala. Ja bih prvo, ovaj, pohvalio protivnika. Bio je sjajan. Ovo je foto-finiš, što se kaže, uz zvuk sirene. Stvarno nemam šta da kažem, on je zaslužio isto koliko i ja da prođe. Baš mi je žao što smo se susreli već u prvoj rundi jer mislim da je ova, ova partija bila dostojna i neke dalje faze takmičenja, ali dobro. Ovaj, bio sam na ivici provalije, već sam video, što se kaže, poraz. Ne znam kako sam ovo izvukao u drugoj asocijaciji. Jednostavno, eto, i sreća je na kraju odlučila, da ne kažem znanje i sreća, ali eto. Žao mi je, kažem, eto što je protivnik sad već mora da... što ne nastavlja dalje, eto."

Voditeljka je potvrdila njegove reči i uputila podršku obojici takmičara: "Žao nam je što Dejan neće da nastavi dalje, da. Bio je sjajan. Vi ste odlični i jedva čekamo da vas gledamo u nastavku. Želimo vam mnogo, mnogo sreće. Dejane, vaši utisci, kako je bilo?"

Dostojanstven odlazak poraženog

Iako je izgubio u poslednjim trenucima i to za samo jedan bod, Dejan Stojanović je sportski i smireno sabrao svoje utiske nakon meča: "Pa bilo je napeto, kao što i sam rezultat kaže. Čestitam protivniku i želim mu da što dalje dogura."

Pogledajte video: Insert iz kviza "Slagalica"