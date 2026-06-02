što da ne

što da ne

Slušaj vest

Generacija Z sve češće koristi društvene mreže, pa čak i aplikacije za upoznavanje, kako bi došla do posla na sve konkurentnijem tržištu rada. Umesto oslanjanja isključivo na klasične prijave i biografije, mladi kandidati pokušavaju da privuku pažnju poslodavaca viralnim video-snimcima, duhovitim objavama i kreativnim onlajn nastupom.

Zapošljava se najmanje u zadnjih pet godina

Razlog za takve taktike leži u sve težim uslovima zapošljavanja. Na tržištu rada, koje mnogi opisuju kao najizazovnije od pandemije, broj prijava za poslove rapidno raste, dok se broj otvorenih pozicija smanjuje. Prema podacima sa LinkedIna, globalna stopa zapošljavanja pala je na najniži nivo u poslednjih pet godina, dok je konkurencija za svako radno mesto znatno porasla.

Istovremeno, mnoge kompanije koriste veštačku inteligenciju za filtriranje kandidata, što dodatno otežava isticanje u masi. Upravo zato se deo mladih tražilaca posla okreće platformama poput TikToka i Instagrama kako bi pokazali ličnost, komunikacijske veštine i kreativnost.

"TikTokovi u suštini postaju produžetak biografije generacije Z. Ova je generacija navikla da stvara sadržaj. Potragu za poslom tretiraju više kao stvaranje sadržaja nego kao tradicionalni proces prijave," rekla je stručnjakinja za karijere Viki Salemi

Nije dovoljno biti viralan

Neki kandidati objavljuju video-biografije u kojima na humorističan način predstavljaju svoje kvalifikacije, dok drugi izrađuju prezentacije i personalizovane kampanje koje direktno šalju menadžerima i direktorima. Takav sadržaj ponekad postaje viralan i donosi veliku vidljivost, ali stručnjaci upozoravaju da viralnost sama po sebi nije dovoljna za zaposlenje.

"Postati viralan nije dovoljno. Ja sam vrlo kvalifikovana osoba i svejedno sam morala da prođem dugotrajan proces prijave da bih dobila svoj posao," rekla je Anja Rudnicki, jedna od mladih kandidatkinja koja je pažnju privukla video-biografijom.

Stručnjaci ističu da ovakav pristup može pomoći kandidatima da pokažu meke veštine poput pripovedanja, samopouzdanja i entuzijazma, ali upozoravaju da kreativni sadržaj ne može zameniti iskustvo i kvalifikacije.

"Video-biografije mogu biti poput šlaga na torti ako je sladoled tačno onakvog ukusa kakav želim. Mogu napraviti razliku samo ako imate i ostale tražene kvalifikacije," objasnila je Prija Ratod iz Indida

Potraga za poslom nije dobra za mentalno zdravlje

Uz sve veću konkurenciju, potraga za poslom ostavlja posledice i na mentalno zdravlje mladih. Analize pokazuju da veliki broj kandidata oseća frustraciju, izgaranje i obeshrabrenost zbog prijava na koje nikada ne dobiju odgovor.

„Često se osećaju kao da se prijavljuju u prazninu i ne dobijaju nikakav odgovor“, rekla je savetnica za karijere Danijel Nikolson (Danielle Nicholson). „To je izuzetno obeshrabrujuće i frustrirajuće tržište.“

Zbog toga mnogi mladi smatraju da više nije dovoljno imati samo dobru biografiju. Profesionalna prisutnost na internetu postaje gotovo jednako važna kao formalno obrazovanje i iskustvo, a granica između ličnog brenda i traženja posla sve je tanja.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da kandidati ne bi trebalo da osećaju pritisak da postanu influenseri kako bi pronašli posao. Kreativni sadržaj može pomoći u privlačenju pažnje, ali dugoročno presudnu ulogu i dalje imaju znanje, iskustvo i sposobnost prilagođavanja tržištu rada.

Pogledajte video: Generacija Z ne prihvata poslove koje im remete socijalni život