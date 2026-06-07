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Prošle godine 24-godišnja Nia Vilkerson izgovorila je rečenicu koju su pre nje izgovorile mnoge žene: "Mogu da ga promenim". U to vreme bila je u nedefinisanom odnosu sa muškarcem za kojeg je znala da nema ozbiljne namere. Iako joj je to otvoreno rekao, Vilkerson je nastavila da gaji nadu i da se viđa sa njim.

"Kupovala sam mu poklone. Kuvala sam mu večeru u stanu u koji me nikada nije izveo. Čim bi nazvao, odmah bih se javila i vraćala mu se," priseća se.

Danas bi mnogi mladi na internetu, uključujući i samu Vilkerson, takvo ponašanje nazvali "ptičjim".

Izraz "ptica" postao je viralan na TikToku kao naziv za osobu, najčešće ženu, koju muškarac stalno iskorišćava.

"Ptica ide za mrvicama. To je neko ko nema standarde i stalno se vraća osobi koja se prema njemu ne ponaša kako treba," objašnjava Vilkerson.

Pod tim se podrazumeva širok raspon ponašanja, od dopuštanja muškarcu da koristi vašu kreditnu karticu do ostajanja u višemesečnom nedefinisanom odnosu ili vraćanja bivšem partneru nakon prevare.

Uz pesmu "Pretty Little Birds" pevačice SZA ili zvuke cvrkuta ptica, na TikToku su objavljene stotine videa u kojima ljudi kroz šalu priznaju neprijatne trenutke iz ljubavnog života. Trend je otišao toliko daleko da danas postoji i "ptičji šafl", ples povezan sa tim trendom, kao i poznata lica koja korisnici često navode kao primere "ptičjeg ponašanja", među njima Mareja d Sajentist i Samer Voker.

Kako je nastao izraz "ptica"?

Korišćenje reči "ptica" kao slenga za ženu nije novo. U SAD-u se koristi još od ranih 2000-ih, ali značenje zavisi od mesta i konteksta. U rep pesmama izraz se često koristi za materijalističku ženu, dok u Velikoj Britaniji "bird" jednostavno znači devojka ili mlada žena.

U Njujorku je izraz imao sasvim drugačije značenje.

"Dok sam odrastao u Bronksu, "ptica" je bio naziv za nekoga ko se ponaša luckasto, divlje ili preterano”, kaže 20-godišnji kreator sadržaja Džum i dodaje kako taj izraz izvorno nije bio vezan za pol: "Ako bi se neko od prijatelja sramotio ili ponašao haotično, reklo bi se: 'Ti si ptica.'"

Drugi Njujorčani izraz povezuju sa glasnim, energičnim i vrlo otvorenim osobama. Ali društvene mreže u međuvremenu su mu dale potpuno novo značenje. Današnja TikTok verzija "ptice" uglavnom opisuje žene koje zbog ljubavi tolerišu loše ponašanje muškaraca.

"Deprogramiranje ptica"

Trend je s vremenom prerastao u nešto više od šale. Na TikToku su se pojavili i sadržaji za takozvano "deprogramiranje ptica". Jedan od poznatijih kreatora, Emil Majers, objavljuje videe u kojima promoviše samostalnost, ljubav prema sebi i emocionalno distanciranje od muškaraca.

Pod korisničkim imenom @spammed.musubi deli muziku izvođača poput Megan Di Stalion i Monaleo, uz poruku da bi ljudi trebalo da prestanu da stavljaju muškarce u središte života.

"Ne radi se o ismevanju. Više je reč o nežnom osvešćivanju," kaže Majers.

Iako mnogi trend doživljavaju kao zabavan način povezivanja kroz slična iskustva, deo korisnika upozorava da su "ptičje šale" često mizogine i da se pretvaraju u ismevanje žena zbog njihove ranjivosti. Kritičari tvrde da je izraz ponižavajući i infantilizujući.

Ipak, mnogi priznaju da im ovakvi videi pomažu da se osećaju manje usamljeno. To potvrđuje i Izabela Li, čiji je viralni video o "ptičjem ponašanju" prikazivao kako izrađuje papirnate ždralove svaki put kad poželi da ponovo kontaktira bivšeg dečka. U komentarima su joj brojni korisnici počeli deliti sopstvene priče o raskidima i ljubavnim razočaranjima.

„To je zapravo zabavan način razgovora o neprijatnim stvarima”, kaže Li. „Ljudi bi trebalo više da pričaju o tome šta rade kad su ranjivi, kako bismo se manje sramili sopstvenih emocija.”

Na kraju, ispod svih šala o „pticama” krije se nešto vrlo poznato, osećaj da vam je stalo do nekoga, da ste zbog toga ponekad ispali naivni i da uprkos svemu ponovo prolazite isti krug emocija. Upravo zato mnogi u ovom trendu vide više od internetske šale, vide način da se kroz humor lakše nose sa ljubavnim problemima.

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