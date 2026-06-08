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Iako evro kovanice svakodnevno prolaze kroz ruke miliona ljudi, retko ko ih pažljivo zagleda. Ipak, pojedini primerci mogu da budu mnogo vredniji nego što piše na njima, naročito ukoliko imaju grešku nastalu tokom kovanja.

Takve kovanice za kolekcionare predstavljaju pravu retkost, pa njihova vrednost može da dostigne nekoliko stotina evra. Jedan od najpoznatijih primera je kovanica od 1 evra iz Monaka iz 2007. godine, koja se posebno izdvaja zbog sitnog detalja koji nedostaje na delu serije.

Foto: GRAZVYDAS J / Panthermedia / Profimedia

Greška koja diže cenu

Na većini ovih kovanica, ispod portreta princa Alberta Drugog nalaze se godina izdanja i oznaka kovnice, odnosno simbol roga obilja. Međutim, prema navodima stranih medija, na 2.291 primerku taj simbol izostaje.

Upravo zbog te greške ova kovanica je postala izuzetno zanimljiva numizmatičarima. Kolekcionari su za nju, u zavisnosti od očuvanosti i potražnje, spremni da izdvoje oko 500 evra, dok se u pojedinim slučajevima pominju i iznosi do 650 evra.

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Stručnjaci objašnjavaju da su prave greške u kovanju veoma retke, jer se većina neispravnih primeraka otkrije i povuče pre nego što dospe u opticaj. Ipak, kada takva kovanica ipak završi među običnim novcem, njena kolekcionarska vrednost može naglo da poraste.

Šta još traže kolekcionari

Osim monaške kovanice iz 2007. godine, pažnju kolekcionara privlače i druge greške nastale prilikom izrade evro kovanica.

Jedna od njih je takozvani pogrešan krug, kada se motiv namenjen kovanici od 2 evra nađe na krugu za 1 evro. Takvi primerci, prema procenama koje se navode u evropskim medijima, mogu da dostignu cenu i do 650 evra.

Postoji i takozvani efekat „jaja na oko“, kada središnji deo kovanice nije pravilno okrugao, već ovalan. U zavisnosti od izraženosti greške i stanja kovanice, vrednost takvog primerka može da bude i do 100 evra.

Oprez sa oglasima

Ipak, stručnjaci iz Nemačkog udruženja trgovaca numizmatikom upozoravaju da treba biti posebno oprezan prilikom kupovine i prodaje ovakvih kovanica preko interneta.

Na oglasima se često pojavljuju navodno „retki“ primerci po nerealno visokim cenama, ali se u mnogim slučajevima radi o običnim kovanicama koje imaju samo tragove korišćenja, ogrebotine ili manja oštećenja, a ne stvarne greške u kovanju.

Foto: Bernd Leitner / imago stock&people / Profimedia

Bundesbanka podseća da je u opticaju više od 150 milijardi evro kovanica, zbog čega su sitne razlike među primercima moguće. Ipak, one ne znače automatski da kovanica ima veću vrednost.

Najtraženije iz malih država

Posebno su zanimljive i kovanice iz manjih evropskih država, poput Monaka, San Marina i Vatikana. Razlog je jednostavan – one se izdaju u znatno manjim tiražima, pa brže postaju tražene među kolekcionarima.

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