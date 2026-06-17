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Patrijarh Pavle je bio poštovan i voljen u srpskom narodu širom Balkana i sveta, i svuda je uvažavan kao gost i bio rado viđen. Od mnogih poseta koje je obavio za vreme svog dvodecenijskog vođenja Srpske pravoslavne crkve, posebno važna bila je njegova poseta Rusiji kada je učestvovao na proslavi u čast Svetog Serafima Sarovskog, odajući čast ovom svecu, rame uz rame sa Vladimirom Putinom.

Patrijarh Pavle je inače u Rusiji, u hramu Hrista spasitelja primio i nagradu za "izuzetan doprinos u jačanju jedinstva pravoslavnih naroda", koju dodeljuje Fond jedinstva pravoslavnih naroda. Tu nagradu je, pored poglavara SPC, dobio i predsednik Rusije Vladimir Putin.

1/3 Vidi galeriju Vladimir Putin i Patrijarh Pavle Foto: Youtube printscreen, Printscreen/Youtube, Foto: Youtube/Printscreen

Patrijarh nije mnogo govorio o svojim susretima sa ruskim predsednikom, ali je mitroplit Amfilohije svedočio da je patrijarh Pavle u Rusiji primljen sa "izuzetnim poštovanjem" od svih sagovornika sa kojima se sastajao.

Patrijarh Pavle (svetovno ime Gojko Stojčević) rođen je 11. septembra 1914. godine u selu Kućanci kod Donjeg Miholjca u Slavoniji u tadašnjoj Austrougarskoj monarhiji.

U proleće 1942. njegov školski drug jeromonah Jelisej odveo ga je u manastir Svete trojice u Ovčaru, a od 1944. radio kao veroučitelj i vaspitač u Banji Koviljači, u domu za decu izbeglu iz Bosne. Te godine je oboleo od tuberkuloze.

Patrijarh Pavle Foto: Privatna Arhiva

Do 1946. je bio u manastiru Vujan, gde se izlečio od tuberkuloze. Zamonašio se 1948. u manastiru Blagoveštenje u Ovčarsko-kablarskoj klisuri i dobio ime Pavle koje mu je dao iguman Julijan Knežević. Te godine je rukopoložen u čin jerođakona.

Od 1949. do 1955. bio je sabrat manastira Rača u Podrinju. Školske 1950/51. radio je kao pomoćni nastavnik bogoslovije "Sv. Kirila i Metodija" u Prizrenu. Jeromonah postaje 1954, ubrzo protosinđel, a 1957. arhimandrit. Od 1955. dve godine je bio na poslediplomskim studijama u Atini. Za episkopa raško-prizrenskog izabran je 29. maja 1957. godine. Hirotonisan je u beogradskoj Sabornoj crkvi 22. septembra 1957. od patrijarha Vikentija i episkopa pakračkog Emilijana, zvorničko-tuzlanskog Longina i žičkog Germana.

U oktobru te godine ustoličen je u Prizrenu od episkopa Germana i zahumsko-hercegovačkog Vladislava za episkopa raško-prizrenskog. Na Kosovu i Metohiji je proveo 33 godine. Na vanrednom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora 1. decembra 1990, kojem je predsedavao zagrebačko-ljubljanski mitropolit Jovan Pavlović, zamenik tada obolelog patrijarha Germana, biran je novi patrijarh između trojice kandidata tajnim glasanjem.

Patrijarh Pavle Foto: Privatna Arhiva

Kako nijedan od kandidata nije dobio dovoljan broj glasova izbor je obavljen žrebom na tzv. "apostolski način" tako što je arhimandrit tronoški Antonije izvukao ime budućeg patrijarha.

Tako je Pavle postao 44. poglavar SPC. Ustoličen 2. decembra 1990. u Sabornoj crkvi Sv. Arhangela Mihaila u Beogradu od strane 12 episkopa, 12 sveštenika i 13 đakona. Patrijarh Pavle je tada istakao da mu je jedini program rada Jevanđelje. Posetio je brojne pravoslavne crkve: carigradsku, aleksandrijsku, jerusalimsku, rusku, bugarsku, rumunsku, grčku, gruzijsku, kao i srpske eparhije i parohije u Americi, Kanadi, Australiji, Mađarskoj i Rumuniji.

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