da li ste znali?

da li ste znali?

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Mnogi vlasnici pasa suočavaju se sa istim problemom - kako ostaviti ljubimca samog kod kuće, a da pritom ne izazovu stres, nervozu ili neželjeno ponašanje. Stručnjaci za ponašanje životinja upozoravaju da upravo način na koji odlazimo i organizujemo prostor može napraviti ogromnu razliku u tome kako pas doživljava samoću.

Sara Hodgson, dreserka pasa i autorka knjige Dog Anxiety for Dummies, u jednom TikTok videu objašnjava da je ključna stvar o kojoj vlasnici moraju da razmišljaju – stanje u kojem pas ostaje kada izađu iz kuće. Kako ističe, cilj je da životinja bude opuštena, a ne uznemirena, anksiozna ili agresivna.

Šta znači kada pas ima plave oči Foto: mmadpic / Alamy / Profimedia

1. Miran i siguran prostor

Ona upozorava da veliki problem može nastati kada pas ostane u prostoru iz kog ima širok pogled na hodnik ili ulicu.

U takvim situacijama, kako navodi, pas može da preuzme ulogu takozvane "granične patrole", pa da na svaki zvuk ili prolaznika reaguje kao da čuva teritoriju, što dodatno pojačava stres i napetost, prenosi Blic.

2. Smanjiti spoljne podražaje (buku i stimulaciju)

Zbog toga Hodgson savetuje da se ljubimcu obezbedi miran i siguran prostor tokom odsustva vlasnika, poput posebne prostorije ili boksa koji će mu delovati umirujuće i poznato.

Kako da rashladite psa tokom letnjih vrućina Foto: Shutterstock

Takođe, preporučuje i puštanje umirujuće muzike ili zvuka koji može da umanji spoljne buku i stimuliše osećaj sigurnosti.

3. Ponašanje vlasnika pri odlasku i povratku

Posebno naglašava i ponašanje vlasnika pri povratku kući.

Prema njenim rečima, iako je prirodno da susret sa ljubimcem bude radostan, važno je zadržati mirnu energiju, jer psi često "preslikavaju" ponašanje svojih vlasnika i tako uče kako da reaguju.

Slične preporuke deli i britanska organizacija za zaštitu životinja Dogs Trust, koja godinama radi na edukaciji vlasnika pasa o pravilnom navikavanju ljubimaca na samoću.

Pas treba postepeno da uči da ostaje sam

Oni ističu da je proces navikavanja ključan i da psa treba postepeno učiti da ostaje sam, pre nego što se to zaista i dogodi na duže vreme. U svojim smernicama naglašavaju važnost udobnog mesta za odmor, stvaranja "pasjeg kutka", kao i postepenog uvođenja razdvajanja – čak i dok je vlasnik i dalje u kući.

Foto: Shutterstock

Preporučuju i da se pas uči da mirno provodi vreme bez stalnog traženja pažnje, kao i da se periodi samoće postepeno produžavaju, kako bi životinja stekla sigurnost i rutinu.

Na ovaj način, kako stručnjaci objašnjavaju, boravak kod kuće bez vlasnika može postati rutina, a ne izvor stresa – što dugoročno donosi mirniji život i psu i vlasniku.

(Kurir.rs/ Express)

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