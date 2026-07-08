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Ljudska energija je veoma osetljiva i lako podložna spoljnim uticajima — od drugih ljudi, događaja, pa sve do kosmičkih tela. Upravo zato, poznavanje delovanja retrogradnih planeta može pomoći da se bolje pripremimo za ono što sledi.

Šta zapravo znači retrogradno kretanje?

Planete se prirodno kreću u istom smeru oko Sunca, ali zbog načina na koji se Zemlja okreće, ponekad izgleda kao da se neka planeta prividno kreće unazad.

U stvarnosti, to je samo optička iluzija — ali astrološki efekat tog fenomena već vekovima izaziva pometnju. Tokom retrogradnog perioda, u životima ljudi češće dolazi do zastoja, nesporazuma i unutrašnjih konflikata.

Najopasnije retrogradne planete

Najveće probleme izazivaju planete koje su najbliže Zemlji, Venera, Merkur i Mars. Njihov uticaj je snažan i direktan, jer se njihove energije lako prelivaju na ljudske emocije, misli i postupke.

Retrogradna Venera

U normalnom kretanju, Venera simbolizuje ljubav, kreativnost i životnu radost. Međutim, kada se okrene unazad, sve to može krenuti po zlu. Ljudi postaju emotivno distancirani, odnosi zahladne, a u srcu se javi sumnja i tuga.

Posebno je teška kada se nađe u znacima Blizanaca, Lava, Device ili Riba — tada se javljaju nesporazumi u ljubavi, osećaj nezadovoljstva i pad samopouzdanja. Vredi zapamtiti da tada nije pametno započinjati novu vezu niti donositi važne emotivne odluke.

Retrogradni Merkur

Merkur Foto: Irina Dmitrienko / Alamy / Alamy / Profimedia

Najpoznatiji i najomraženiji od svih retrogradnih perioda! Merkur vlada komunikacijom, informacijama, ali i finansijama. Kada se kreće retrogradno, sve to može krenuti nizbrdo: kvarovi, kašnjenja, nesporazumi i izgubljene poruke postaju svakodnevica.

Tokom retrogradnog Merkura nije preporučljivo potpisivati ugovore, započinjati nove poslove ili trošiti novac na krupne stvari. Najteže je kada se nalazi u Ovnu, Biku ili Lavu, jer tada donosi impulsivnost i pogrešne odluke.

Retrogradni Mars

Mars je planeta energije, borbe i snage volje. U retrogradnom hodu, sve te osobine se preokreću — samopouzdanje slabi, motivacija pada, a unutrašnji bes može isplivati na površinu. Ljudi postaju tvrdoglavi, ishitreni i skloniji konfliktima.

Najviše problema izaziva kada se nalazi u Raku, Devici, Škorpiji ili Jarcu. Tada donosi napetost u odnosima, pad energije i povećan rizik od povreda ili grešaka iz nepažnje.

Astrolozi savetuju da se u ovom periodu uspori, izbegavaju sukobi i ne donose odluke "na brzinu". Bolje je sačekati mirniji trenutak.

Ostale retrogradne planete

Planete koje su dalje od Zemlje — poput Jupitera, Saturna, Urana i Neptuna — deluju blaže, više na kolektivnom nego na ličnom nivou. Njihov retrogradni uticaj obično donosi promišljanje, duhovni razvoj ili promene u društvu.

Ipak, Pluton zaslužuje poseban oprez. Ova planeta transformacije i dubokih procesa u retrogradnom kretanju može doneti nepredvidive preokrete, sukobe i lične krize. Dobra vest je da se njegov uticaj oseća polako — ali snažno i trajno.

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