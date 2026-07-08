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Od 7. jula do 12. decembra 2026. Neptun će biti retrogradan u znaku Ovna, što prema astrologiji označava period preispitivanja, rušenja iluzija i jasnijeg sagledavanja sopstvenih ciljeva. Iako se retrogradni periodi često povezuju sa izazovima, astrolozi smatraju da upravo ovaj tranzit mnogima može doneti važne uvide, nove prilike i hrabrost za promene koje su dugo odlagali.

Retrogradni Neptun posebno će podstaći ljude da razlikuju želje od stvarnosti, prekinu odnose i navike koje ih sputavaju te se okrenu onome što im zaista donosi ispunjenje. Za četiri horoskopska znaka ovo bi mogao biti jedan od najvažnijih astroloških perioda godine.

Rak

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Rakovi će tokom retrogradnog Neptuna lakše prepoznati šta ih koči u poslu i privatnom životu. Mogli bi dobiti zanimljivu poslovnu ponudu ili priliku za saradnju koju ranije ne bi ni razmatrali. Na ljubavnom planu moguće je razjašnjenje odnosa koji je mesecima bio neizvestan. Umesto nagađanja, konačno stižu odgovori.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Device bi mogle ponovo dobiti priliku koju su već jednom propustile. Bilo da je reč o poslu, obrazovanju ili preseljenju, okolnosti će sada biti znatno povoljnije. Finansijska situacija takođe bi mogla da se stabilizuje zahvaljujući mudrim odlukama koje ste doneli proteklih meseci.

Škorpija

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Retrogradni Neptun podstiče Škorpije da zatvore jedno poglavlje i bez straha krenu dalje. Moguće su promene na poslu, novi projekti ili poznanstva koja će imati dugoročan uticaj. Na ljubavnom planu mnogi će napokon prestati da idealizuju osobu iz prošlosti i otvoriće prostor za nešto novo.

Ribe

Iako je Neptun njihov vladar, Ribe bi upravo tokom njegovog retrogradnog hoda mogle jasnije da sagledaju sopstvene ciljeve. Mnogi će shvatiti da su spremni za promenu posla, selidbu ili pokretanje sopstvenog projekta. Ovo je period u kojem će se isplatiti verovati sebi više nego mišljenju okoline.

Vreme za nove odluke

Astrolozi smatraju da retrogradni Neptun nije period kojeg se treba bojati. Naprotiv, može pomoći da napokon razlikujemo stvarnost od iluzija i donesemo odluke koje će dugoročno biti korisne. Za Rakove, Device, Škorpije i Ribe upravo bi naredne nedelje mogle označiti početak jednog sasvim novog životnog poglavlja.

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